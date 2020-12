Laeticia Hallyday et Joy complices : Jalil Lespert joue les photographes pour son "amour"

Quitte à voyager jusqu'à Saint-Barth', autant profiter de la plage ! Depuis qu'ils sont arrivés sur l'île, les amoureux ne quittent plus maillots et lunettes de soleil : câlins dans le sable, baisers mouillés, repas entre amis... Jalil Lespert et Laeticia Hallyday ont dévoilé leur première photo de couple le 15 décembre dernier, lors d'une virée en mer. Dans quelques jours, la petite famille recomposée quittera la villa Jade et les Caraïbes pour passer les fêtes de fin d'année à La Savannah, la maison des Hallyday à Marnes-la-Coquette.