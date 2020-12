Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, heureuse famille recomposée : première photo avec Jade et Joy !

C'est une belle et grande famille recomposée que Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont formée le 25 décembre 2020, à l'occasion de leur tout premier Noël célébré ensemble. Et pour marquer le coup, les amoureux ont franchi un nouveau cap de taille.

Le jour de Noël, la blonde de 45 ans et le ténébreux brun de 44 ans ont partagé la même image symbolique, la toute première photo avec Jade (16 ans) et Joy (12 ans), les deux filles de Laeticia et Johnny Hallyday. La photo très remarquée, symbole d'une heureuse famille recomposée, a été prise quelques jours auparavant à des milliers de kilomètres de Paris, à Saint-Barthélemy. "Joyeux Noël à vous tous #loveisallweneed", a commenté Laeticia Hallyday en légende de sa publication. Jalil Lespert a quant à lui partagé la photo dans sa story. "L'amour est le plus beau des voyages mon ange @lhallyday. Love U so much (Je t'aime tellement en français)", a commenté le réalisateur.