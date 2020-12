Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Premier Noël ensemble, avec un look remarquable

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert forment indéniablement l'un des couples les plus marquants de cette fin d'année 2020. Tout est allé très vite entre la veuve de Johnny Hallyday et le réalisateur, qui cartonne actuellement sur Netflix avec sa série documentaire Chambre 2806 : l'affaire DSK.

Quelques mois seulement après le début de leur histoire d'amour, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont passé leur premier Noël ensemble, une évidence pour la blonde de 45 ans et le ténébreux brun de 44 ans. C'est à La Savannah, la maison des Hallyday à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), que le couple a célébré le réveillon. Chacun a partagé des images de ce moment de fête sur Instagram, Jalil Lespert filmant sa belle dans son pull de Noël pour le moins remarquable. Laeticia Hallyday était parfaitement dans le thème avec son pull rouge sur lequel trônait un renne qui avait un nez qui s'illuminait. D'où le message "J'aime les grosses ampoules", qui complétait le pull de la maman de Jade et Joy. De son côté, Laeticia Hallyday a partagé des images de la table joliment décorée, tout comme Sophia Betina, qui n'est autre que la compagne de Yaniss Lespert, le petit frère de Jalil Lespert.

Il y a quelques jours encore, les amoureux se trouvaient à Saint-Barthélemy. Laeticia s'était rendue sur cette magnifique île des Caraïbes avec Jade et Joy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny. Une tradition depuis que le Taulier s'est éteint le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'était généralisé. Il repose au petit cimetière marin de Lorient, à Saint-Barth', où une nouvelle veillée commémorative et festive a été organisée le 5 décembre dernier. Laeticia, Jade et Joy n'étaient pas seulement entourées de nombreux fans mais aussi de Jalil Lespert.

C'est à Saint-Barthélemy que Laeticia et Jalil ont partagé leur premier photo de couple sur Instagram... Les amoureux avaient choisi d'apparaître complices sur un bateau, lors d'une sortie en mer. "Love", avait légendé Jalil Lespert, un simple mot qui voulait tout dire.