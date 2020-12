Yaniss Lespert (Fais pas ci, fais pas ça) en couple avec Bétina, sublime mannequin

Ce téléfilm spécial est attendu avec impatience par les nombreux fans de la série, dont la neuvième et dernière saison avait été diffusée en 2017. Le temps d'un épisode de Noël, les Bouley et les Lepic sont donc de retour : les parents sont toujours plein de contradictions, tandis que leurs enfants sont maintenant de jeunes adultes. Des retrouvailles "très agréables et très émouvantes" pour tous les acteurs, comme Guillaume de Tonquédec a pu le confier à 20 minutes. Cet épisode de fin d'année réalisé par Michel Leclerc reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série sur France 2 : situations cocasses, quiproquos, mauvaise foi et engueulades en tous genres...

Parviendront-ils à sauver Noël ?

L'intrigue de cet épisode spécial commence lorsque Fabienne Lepic (Valérie Bonneton) gagne, grâce à un jeu radiophonique animé par Laurence Boccolini (qui apparaît en guest), un voyage à Las Vegas pour aller assister à un concert de Céline Dion. Pour la matriarche des Lepic, c'est décidé : ni Renaud (Guillaume de Tonquédec), ni elle ne fêteront Noël en famille cette année puisqu'ils seront tous les deux de l'autre côté de l'Atlantique au moment de déguster la dinde. Et tant pis pour la sacro-sainte tradition.

De leur côté, Valérie (Isabelle Gélinas) et Denis Bouley (Bruno Salomone), poussés par Salomé qui ne jure que par Greta Thunberg, veulent imposer à leurs enfants un Noël sobre, écologique et altruiste. Des changements de dernière minute qui ne vont pas plaire aux enfants Bouley et Lepic, chez qui la révolte ne va pas tarder à gronder. Mais malgré tous leurs efforts, parviendront-ils à sauver Noël ?