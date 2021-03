Laeticia Hallyday et Jalil Lespert prêts à vivre ensemble ? Le couple se cherche un nouveau cocon

Cinq mois après leur coup de foudre, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert seraient prêts à emménager ensemble. Arrivé à Los Angeles il y a trois semaines, le couple aurait déjà effectué plusieurs visites et aurait même eu un coup de coeur pour une grande maison située dans le quartier huppé de Brentwood, si l'on en croit les informations du magazine Closer publié le 12 mars 2021. Une nouvelle étape certainement précipitée par la vente de la villa des Hallyday à Pacific Palisades.

La veuve de 45 ans et le comédien de 44 ans auraient notamment jeté leur dévolu sur une magnifique villa de 800 m², située sur Bonhill Road, à Brentwood, non loin de Pacific Palisades. Une demeure californienne située sur un terrain de 2500 m² et qui s'étend sur deux étages, avec "cinq chambres, six salles de bain, un sauna, une salle de sport", mais aussi une piscine et un court de tennis, selon Closer. Une villa au prix tout aussi grandiose puisqu'elle serait estimée à la vente à 9,95 millions de dollars (environ 8,3 millions d'euros).

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert seraient prêts à débourser 25 000 de loyer par mois pour s'y installer avec Jade et Joy (16 et 12 ans). La maison serait assez grande pour également accueillir les trois enfants du réalisateur : Gena et Aliosha (16 et 14 ans), nés de sa relation avec la comédienne Bérangère Allaux, et Kahina (10 ans), qu'il partage avec Sonia Rolland.