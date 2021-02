Jalil Lespert : Sa fille a vite rencontré Laeticia Hallyday... Sonia Rolland "lui fait confiance"

Depuis leur coup de foudre à la mi-octobre, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday ne se quittent plus. Entre Paris, Saint-Barth et Los Angeles, la veuve de Johnny et le comédien-réalisateur affichent pleinement cette nouvelle idylle. Le couple a même passé le second confinement en famille à Marnes-la-Coquette. Non seulement le réalisateur de 44 ans a déjà tissé des liens avec les filles de sa compagne, Jade et Joy (16 et 12 ans), mais ses propres enfants ont eux aussi rapidement fait la connaissance de Laeticia. Une nouvelle famille recomposée express sur laquelle Sonia Rolland, l'ex-compagne de Jalil Lespert et la mère de sa fille Kahina (10 ans), s'est récemment confiée.

Auprès du magazine Gala du 25 février 2021, l'ancienne Miss France a en effet évoqué la romance de son ex avec Laeticia Hallyday et la rencontre de cette dernière avec sa fille : "Jalil l'a présentée très rapidement. Même s'il lui faut un temps d'adaptation, comme tous les enfants de son âge, Kahina est une petite fille intelligente et ouverte, l'actrice de Tropiques criminels a-t-elle expliqué. J'ai pris soin depuis la naissance de mes filles qu'elles n'aient pas de vie publique, car elles ne l'ont pas choisi. Nous avons un quotidien tout ce qu'il y a de plus normal. La famille recomposée, c'est toujours un challenge. Mais je fais confiance à Jalil pour maintenir le lien privilégié qu'il a avec sa fille." Non seulement Jalil Lespert est le papa de Kahina, mais il a également deux autres enfants plus grands, Aliosha et Gena, qu'il partage avec l'actrice Bérangère Allaux

Il y a quelques jours déjà, au micro de RFM, Sonia Rolland avait évoqué la nouvelle idylle de son ex avec Laeticia Hallyday : "Il va bien visiblement (...). On s'entend très bien tu sais, pour notre fille, donc moi je suis heureuse pour lui si il est heureux. Je suis heureuse parce que ma fille est heureuse."