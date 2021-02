Laeticia Hallyday et Jalil Lespert enfin réunis à Los Angeles : tendre baiser au coucher du soleil

Cette pandémie de Covid-19 avait contraint les amoureux à une douloureuse séparation en janvier dernier, à Paris, lorsque Laeticia et ses filles ont rejoint Los Angeles en laissant Jalil Lespert derrière elles. Le comédien et réalisateur de 44 ans avait bien pour projet de partir avec elles, mais les autorités lui avaient refusé l'accès au sol américain à cause de la crise sanitaire, contrairement à sa compagne, détentrice d'un passeport américain. Plutôt que d'attendre trois longs mois avant que la demande du comédien ne soit réexaminée, le couple avait donc préféré se retrouver à Saint-Barth début février. C'est donc depuis cette île des Caraïbes que Jalil Lespert a finalement pu embarquer pour la Californie avec sa compagne et ses "belles-filles", une fois la quatorzaine obligatoire effectuée.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sont décidément inséparables depuis leur coup de foudre à Paris, à la mi-octobre. Une romance express qui s'est concrétisée avec un premier week-end en tête-à-tête à Rome, puis un confinement en famille à Marnes-la-Coquette et un premier séjour prolongé à Saint-Barth en décembre.

Une idylle qui est loin de déplaire à Sonia Rolland, l'ex-compagne du réalisateur et la mère de leur fille Kahina (10 ans), comme elle l'a récemment confié au micro d'RFM : "On s'entend très bien tu sais, pour notre fille, donc moi je suis heureuse pour lui si il est heureux. Je suis heureuse parce que ma fille est heureuse." Jalil Lespert est également le père d'Aliosha et Gena, qu'il partage avec l'actrice Bérangère Allaux.