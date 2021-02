Sonia Rolland en couple depuis un an : "C'est un homme doux, sensible et très drôle"

"Parce que je me suis souvent oubliée avec les hommes. Concrètement, en devenant une sorte de régisseuse de vie, je me suis souvent mise dans un rôle où j'organisais tout pour eux. Il faut dire que la société nous y pousse. On demande beaucoup aux femmes en général."

Un nouvel homme et, pourquoi pas, un 3e enfant

Aujourd'hui, Sonia Rolland entame un nouveau chapitre amoureux et ce, avec davantage de recul sur ses besoins et envies. Depuis 2019, c'est en toute discrétion qu'elle partage la vie d'un homme "qui ne travaille pas du tout dans le même milieu professionnel". Un "homme doux, sensible et très drôle" qui lui a d'abord "fait la cour pendant six mois", le temps que Sonia Rolland soit prête à entamer une nouvelle romance. "Il me soutient dans mon émancipation en tant que femme et mère. Il est du genre à crever l'abcès dès qu'il y a un problème. Je n'ai rien à régir dans sa vie et au contraire, il facilite la mienne. Je suis très heureuse. Je crois vraiment au proverbe : "Vivons heureux, vivons cachés"." Un proverbe que son ex Jalil Lespert a complètement oublié depuis son coup de foudre pour Laeticia Hallyday...

Le nouveau compagnon de Sonia Rolland a attendu plusieurs mois avant de rencontrer ses filles Tess et Kahina : "Pour m'ouvrir sur ma relation, j'ai attendu qu'elles en formulent l'envie. Un jour sur le chemin de l'école, Kahina m'a dit que ça lui ferait plaisir que je sois amoureuse." Miss France 2000 n'exclut pas l'idée d'avoir un troisième enfant avec cet homme, qui n'est pas encore père. Pour autant, Sonia Rolland veille à ne pas brûler les étapes. "Ecrire une belle histoire, c'est savoir en respecter les paliers pour que chacun y aille à son rythme." 40 ans, décidément, l'âge de raison.

Retrouvez Sonia Rolland dans la série Tropiques criminels, les vendredis à 21h05 sur France 2.