Sonia Rolland maman "démunie" : l'adolescence de Tess, une période délicate pour toute la famille

C'est avec une joie immense que les téléspectateurs retrouveront Sonia Rolland sur France 2 le 19 février 2021. La comédienne signera, ce jour-là, le grand retour de la série Tropiques Criminels pour sa deuxième saison. Elle retrouvera au passage le rôle de Mélissa Sainte-Rose, qu'elle chérit tant, avec lequel elle partage bien des similitudes. "C'est drôle parce que mes filles, qui ont déjà pu voir la série toutes les deux, s'amusent à dire 'On dirait trop maman !', explique-t-elle au magazine Nous Deux. Mélissa fait face tout comme moi aux problématiques de l'adolescence de ses enfants. Je me reconnais vraiment en elle parce qu'elle gère sa vie professionnelle d'une main de maître même si, avec les enfants, ça n'est pas toujours ça. Mais elle assume ses ratés."

Sonia Rolland est effectivement maman de deux filles qui frôlent l'âge critique : Kahina a 10 ans, quant à Tess, l'aînée de la famille, elle vient de fêter ses 14 ans. Ce qui explique que sa mère soit si juste à l'écran : elle évoque dans Tropiques Criminels des difficultés qu'elle rencontre vraiment au quotidien. "En ce moment, avec l'aînée, nous vivons une période délicate, l'adolescence, avoue l'actrice de 40 ans. Je découvre quelqu'un qui veut se défaire de tous les liens. Il y a des moments doux, de compréhension et, le lendemain, je suis le réceptacle de toutes ses frustrations. De vraies montagnes russes émotionnelles. Parfois, je me sens un peu démunie, mais je reste à l'écoute de toutes ses angoisses d'adolescente."

C'était pénible de les laisser pendant quatre mois à 7000km de distance

Il faut dire que la distance n'arrange pas leurs affaires ! Le tournage de la série s'effectue en Martinique et Sonia Rolland n'a jamais voulu perturber le quotidien de ses deux chéries. Elle a donc dû se passer de Tess et Kahina de nombreux mois pour les biens de son métier d'actrice. "J'ai respecté leur envie de rester dans leur environnement près de leurs copains à Paris, même si c'était pénible de les laisser pendant quatre mois à 7000km de distance", précise-t-elle. Que tout le monde se rassure : l'avenir promet de nouvelles aventures à la mère comme à ses filles. Puisqu'elle retournera aux Caraïbes d'avril à juillet 2021, histoire de boucler la troisième saison du show, l'héroïne a décidé d'embarquer sa famille - les filles passeront leur troisième trimestre en Martinique - et de s'organiser au maximum pour s'assurer de les accueillir dans de bonnes conditions. Voilà qui devrait leur permettre de construire, ensemble, de bien jolis souvenirs...

