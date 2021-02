Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Vacances de l'amour et hôtel 5 étoiles avec Jade et Joy

Les vacances de l'amour se poursuivent pour Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, arrivés sur leur chère île de Saint-Barthélémy il y a maintenant deux semaines. Comblés de joie (et de vitamine D), les amoureux continuent de partager des extraits de leur séjour dans les Antilles françaises sur les réseaux sociaux. Après les retrouvailles et baisers passionnés à l'aéroport, place aux virées à la plage avec Jade et Joy (16 et 12 ans), aux séances de sport au bord de la piscine, aux couchers de soleil sur les Caraïbes...

Le 17 février 2021, la veuve de Johnny a partagé une première photo en Story la montrant au côté de son nouveau compagnon, attablée en terrasse de l'Hôtel Barrière Le Carl Gustaf. Pour ce nouveau séjour à Saint-Barth, Laeticia Hallyday et ses proches n'ont pas pu regagner la villa Jade, puisqu'elle est actuellement louée à des touristes américains pour trois mois. La joyeuse troupe ne perd donc pas au change puisqu'elle a posé ses valises et bikinis dans un magnifique hôtel cinq étoiles.

La veuve de 45 ans a également partagé plusieurs photos de sa fille Joy, visiblement adepte des selfies grimaces. De son côté, sa grande soeur Jade préfère quant à elle poser en bikini pour enrichir son compte Instagram. Laeticia Hallyday est décidément bien entourée puisqu'elle partage ce séjour, non seulement avec Jalil Lespert, mais également avec plusieurs copines de ses filles et deux amies proches, Liliane Jossua (la fondatrice de Montaigne Market) et Christina Apostolidou.