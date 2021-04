Laeticia Hallyday et Jalil Lespert en pleine sieste câline : aperçu de leur intimité complice

Suite à la vente de sa villa de Pacific Palisades (pour éponger les lourdes dettes laissées par Johnny), Laeticia Hallyday a choisi d'investir dans une maison "plus petite" de 580 m2. Une nouvelle demeure qui pourra largement accueillir ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans), Jalil Lespert, mais aussi les trois enfants de ce dernier : Aliosha, Gena et Kahina (16, 14 et 10 ans), qui vivent actuellement avec leurs mamans en France.

Jalil Lespert n'est pas prêt de revoir ses enfants de si tôt puisqu'il ne compterait pas revenir en France avant la mi-septembre. Arrivé à Los Angeles fin février grâce à un visa touristique de trois mois, l'acteur aurait dans l'idée de rester en Californie jusqu'au terme de son visa, avant d'en demander un renouvellement. Avec Laeticia Hallyday, ils prévoiraient ensuite de retourner à Saint-Barth pour y passer l'été, avant de finalement revenir à Paris pour l'inauguration de la nouvelle esplanade Johnny Hallyday devant l'AccorHotels Arena, reportée à cause de la pandémie au 15 septembre (au lieu du 15 juin, jour de l'anniversaire du rockeur).