Laeticia Hallyday avec une bague dans les bras de Jalil Lespert, signe d'une grande nouvelle ?

L'amour a transformé Laeticia Hallyday. Plus de trois ans après la disparition de Johnny, la femme de 46 ans a récemment refait sa vie avec Jalil Lespert. Depuis l'officialisation de leur couple en octobre 2020, les deux ne se quittent plus.

On ne compte plus les photos et mots tendres envoyés par réseaux sociaux interposés entre les deux tourtereaux. Ce vendredi 16 avril, c'est la mère de Jade et Joy (16 et 12 ans) qui a dégainé sur son compte Instagram - où elle est suivie par plus de 460 000 abonnés - Laeticia a publié une story de son couple et un détail n'a pas échappé aux plus observateurs.

Sur la photo, on peut la voir allongée sur un canapé aux côtés de son compagnon, concentré sur son ordinateur, et avec son labrador noir Santos qui semble apprécier le confort de la situation. En l'apparence, une situation du quotidien tout à fait banale, mais appréciable comme le fait savoir Laeticia en ajoutant "pause tendresse" entouré de plusieurs coeurs sur la story.

Sur sa main gauche, celle qui s'est mariée en 1996 avec Johnny Hallyday, porte un anneau doré à l'annulaire. De là à dire qu'il s'agit d'une bague de fiançailles, il n'y a qu'un pas ! Alors, le couple est-il sur le point d'annoncer une bonne nouvelle ? Pour l'heure rien n'a été officialisé, mais c'est une affaire à suivre de très près.

Il s'agirait d'une preuve de plus que exprimer cet immense bonheur dans lequel nagent Laeticia et l'ex de Sonia Rolland. Depuis qu'elle a officialisé leur relation, la maman de Jade et Joy n'hésite pas à partager sa joie de vivre quotidienne avec ses fans. Après les célébrations de Pâques à Los Angeles et la virée équestre en amoureux, ils seraient sur le point de s'installer ensemble. Le couple aurait, selon Closer, trouvé une nouvelle demeure de 580 m2 dans la Cité des anges. L'occasion pour Jalil Lespert de faire venir ses trois enfants Aliosha, Gena et Kahina (16, 14 et 10 ans), restés à Paris avec leur mère.