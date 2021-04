Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sur le point de s'installer ensemble : une nouvelle maison en vue...

Les amoureux s'apprêtent à franchir une nouvelle étape majeure dans leur romance à toute vitesse. Inséparables depuis leur coup de foudre parisien il y a cinq mois, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sont prêts à vivre ensemble. Puisque la veuve a récemment vendu sa grande villa californienne de Pacific Palisades - pour éponger les lourdes dettes laissées par Johnny - il lui fallait se trouver une nouvelle demeure. Selon les informations du magazine Closer de ce 2 avril 2021, ce serait maintenant chose faite : la mère de Jade et Joy (16 et 12 ans) aurait signé une promesse d'achat pour une maison "plus petite".

Après avoir un temps songé à louer, Laeticia Hallyday aurait finalement choisi d'investir dans une nouvelle demeure affichée à 6,850 millions de dollars (soit environ 5,8 millions d'euros). La maison en question serait "quasi-identique" à celle de Pacific Palisades, que Johnny avait fait construire non loin de là sur Amalfi Drive (voir diaporama).

Selon le magazine, la veuve (qui vient de fêter ses 46 ans), son nouveau compagnon et ses filles pourront bientôt profiter d'une villa de 580 m2 dans laquelle se répartissent sept salles de bains, cinq chambres, une salle de jeux, une salle de cinéma et bien sûr, une terrasse avec piscine. Il y aura donc assez de place pour accueillir de temps en temps les trois enfants de Jalil Lespert, Aliosha, Gena et Kahina (16, 14 et 10 ans), restés avec leurs mères à Paris.