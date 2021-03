Jade et Joy : Câlin d'anniversaire à quatre avec Jalil Lespert et Laeticia Hallyday

Seulement cinq mois se sont écoulés depuis son coup de foudre pour Laeticia Hallyday, et déjà, Jalil Lespert est pleinement adopté par tout le clan. Le 18 mars 2021, tout juste rentrée de son voyage express à Paris, la veuve de Johnny a fêté ses 46 ans à Los Angeles en bonne compagnie. Plusieurs de ses amis, son compagnon et bien sûr, ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans) ont pris part à un dîner d'anniversaire soigneusement organisé.

En story Instagram, Christina Apostolidou, une amie proche de Laeticia Hallyday, a partagé plusieurs extraits de cette joyeuse soirée. Les internautes ont ainsi pu découvrir le moment où sa copine a soufflé ses bougies entourée de ses filles et Jalil Lespert, avant d'avoir droit à un câlin à quatre. D'ores et déjà, le comédien et réalisateur de 44 ans semble partager une certaine complicité avec Jade et Joy. Il faut dire qu'il ne quitte plus leur maman depuis leur première rencontre en octobre dernier à Paris...

Un week-end en amoureux à Rome, un confinement à Marnes-la-Coquette en famille puis deux voyages tous ensemble à Saint-Barth... Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sont tout bonnement inséparables. Arrivés à Los Angeles depuis le mois de février, le couple serait même prêt à emménager ensemble puisque la veuve du Taulier vient de vendre sa chère villa de Pacific Palisades, notamment pour rembourser l'énorme dette fiscale laissée par son célèbre mari depuis son décès, en décembre 2017.