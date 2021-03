Laeticia Hallyday a 46 ans : "Tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer", message enflammé de Jalil Lespert

Et si, avec Jalil Lespert, elle avait trouvé le deuxième homme de sa vie ? Laeticia Hallyday semble sur un petit nuage depuis qu'elle a entamé sa relation amoureuse avec l'acteur et ce dernier est lui aussi accro. Pour l'anniversaire de sa compagne, il a mis ses sentiments sur la table.

Jeudi 18 mars 2021, Laeticia Hallyday fêtait ses 46 ans. Elle a reçu de nombreux mots de fans sur les réseaux sociaux mais aussi et surtout une déclaration enflammée de son amoureux. Sur son compte Instagram, Jalil Lespert a posté trois photos de lui et elle, enlacés et souriants, sous le soleil. Des images qui semblaient avoir été prises à Pacific Palisades, en Californie, là où la jolie blonde a vécu de longues années avec son défunt mari le chanteur Johnny Hallyday et leurs filles Jade et Joy. Un quartier qu'elle devrait bientôt quitter puisque sa chic maison aurait trouvé preneur. De quoi envisager une vie à deux avec Jalil ?

Le comédien et réalisateur a écrit en légende de ces photos : "Bon anniversaire my love @lhallyday tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer, respirer et rêver à chaque seconde." Des mots forts, puissants, qui témoignent de son amour pour sa moitié alors que cela ne fait que quelques mois qu'ils sortent ensemble. On avait, du moins officiellement, appris leur romance en octobre 2020. Une histoire de coeur inattendue puisque tout le monde pensait à l'époque que Laeticia était encore en couple avec Pascal Balland. Malheureusement, cette histoire n'avait été qu'une passade - "un pansement" - et, si elle ne regrette rien, elle avait admis que leur séparation avait été "difficile".