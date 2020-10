Jade Hallyday est rousse : sa petite soeur Joy la charrie !

Jade Hallyday a-t-elle voulu se faire une nouvelle couleur pour Halloween ? La réponse est (à priori) non. La fille de 16 ans de Laeticia et Johnny Hallyday semble avoir rencontré un problème de coloration. C'est en tout cas ce qu'elle a expliqué dans la section réservées aux commentaires, après la publication d'une nouvelle photo qui a beaucoup fait réagir.

De retour en France depuis le 12 octobre 2020, Jade Hallyday a partagé une nouvelle photo d'elle sur sa page Instagram le 26 octobre. S'identifiant dans le Gers, l'adolescente pose assise sur un court de tennis. Un détail n'a pas manqué d'interpeller les milliers d'abonnés qui la suivent, notamment ses nombreux amis : sa nouvelle couleur de cheveux. Ils ne sont plus seulement noirs, mais aussi roux. "Wsh c quoi c cheveux", lui a demandé l'un de ses amis. "Rohhh, je me suis trompée de teinture", lui a répondu Jade, avec un smiley qui rit. Preuve qu'elle n'est pas traumatisée par cette erreur capillaire, si s'en est bien une...

Toujours est-il que ces nouveaux cheveux roux amusent beaucoup Joy Hallyday, la petite soeur de 12 ans de Jade. "Renard Chenapan", "Renard", lui a-t-elle écrit dans les commentaires. "No Jade Hallyday, now Jade Halloween", a de son côté commenté Sylviane, l'ancienne nounou des filles de Laeticia Hallyday.