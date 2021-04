Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : tendres déclarations et sortie à la messe, ils fêtent Pâques en famille !

Les fêtes de famille, c'est ensemble, main dans la main, qu'ils les passent désormais. Plus amoureuse que jamais, Laeticia Hallyday a tout naturellement dévoré ses chocolats de Pâques avec ses filles Jade et Joy, également avec son compagnon Jalil Lespert. Tous ensemble, ils ont honoré la tradition le dimanche 4 avril 2021 en se rendant sur les bancs de la Santa Monica Catholic Church, de Los Angeles, positionnés en extérieur en cette année un peu particulière. Ce joli clan semble donc inséparable.

Après avoir assisté à la traditionnelle messe de Pâques, et avoir pris moult photographies devant la sainte bâtisse, Laeticia Hallyday et sa petite troupe sont allés se remplir le ventre. Et pas n'importe où ! Les amoureux ont jeté leur dévolu sur l'un des palaces les plus célèbres du tout Los Angeles : le Beverly Hills Hotel. Accompagnés d'amis - Michael Sean Klemeniuk - boy friend de Jade -, le fils de l'une de ses grandes copines est présent sur certaines images -, la tribu a immortalisé ces instants de délice et partagé, sur les réseaux sociaux, certains clichés agrémentés de mentions "I love you". Trop mignon.

Décidément, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ne passent plus une minute l'un sans l'autre. Ils se sont rencontrés il y a cinq mois à Paris et envisageraient déjà de s'installer ensemble. La jeune veuve a vendu sa villa californienne de Pacific Palisades et investi dans une demeure un peu plus modeste, juste à côté, sur Amalfi Drive. Une habitation "plus petite", selon les informations du magazine Closer, positionnée sur un terrain de 580m2 et qui contiendrait tout de même sept salles de bains, cinq chambres, une salle de jeux, une salle de cinéma et une terrasse avec piscine. Ces 5,8 millions d'euros n'ont pas été dépensés pour rien. Les prochaines réunions de famille pourront sans soucis se faire sur place, quand bien même Jalil Lespert déciderait d'inviter Aliosha, Gena et Kahina, ses trois enfants restés à Paris pour vivre avec leurs mères...