Laeticia Hallyday : Son coup de foudre avec Jalil Lespert, "une expérience transcendantale"

Je t'aime jusqu'aux confins de l'univers

En couple avec le comédien et réalisateur de 44 ans depuis le mois d'octobre, Laeticia avait également reçu une magnifique attention de son compagnon le jour de son anniversaire, une déclaration d'amour. "Bon anniversaire my love Laeticia Hallyday tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer, respirer et rêver à chaque seconde." Très vite, la veuve du Taulier a répondu à son compagnon avec de magnifiques mots empreints de passion et de tendresse. "Je pourrais passer le restant de mes jours perdus dans l'immensité de ton amour. La façon dont tu m'aimes est une expérience transcendantale. Je t'aime jusqu'aux confins de l'univers", lui a-t-elle répondu.

Pour rappel, Laeticia et Jalil seraient sur le point d'emménager ensemble à Los Angeles. Suite à la vente de sa villa de Pacific Palisades, Laeticia et son compagnon auraient notamment repéré une propriété située sur Bonhill Road, à Brentwood selon Closer. Une villa de deux étages qui pourrait également parfaitement accueillir les enfants de Jalil, Kahina (10 ans, née de sa relation avec Sonia Rolland) mais aussi Aliosha et Gena (nées en 2008 et 2004 de sa relation avec l'actrice Bérangère Allaux).