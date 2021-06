Laeticia Hallyday privée de Jalil Lespert et malade... à en oublier un anniversaire important

Mais de quoi Laeticia Hallyday peut-elle bien souffrir ? Ses fans sont quelque peu inquiets depuis que la veuve de Johnny a affirmé être malade sur Instagram. Il faut dire que le moral n'est pas au beau fixe depuis que son compagnon Jalil Lespert a été contraint de regagner la France, dans l'espoir de décrocher un nouveau visa américain... Quelque peu esseulée, la jolie blonde de 46 ans en a même oublié l'anniversaire de sa maman Françoise Thibaut ! Elle s'est finalement rattrapée en lui dédiant tout un post avec photos souvenirs et déclaration d'amour "à l'infini".

"Ma petite maman chérie @francoisethibaut j'ai été malade ces derniers jours et je n'ai pas pu te rendre hommage comme il se doit pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire maman d'amour, à toi qui remplit nos coeurs de tant de chaleur tous les jours, Laeticia Hallyday a-t-elle partagé sur le réseau social lundi 7 juin 2021, depuis sa nouvelle villa de Los Angeles. Tu es toujours si pleine de vie, tu es incroyablement forte, fidèle à tes croyances, tes convictions, tes valeurs, fidèle à toi-même et tu aimes tes petites filles Jade et Joy plus que tout au monde. J'admire tant de choses chez toi, il y a 3 jours c'était ton anniversaire. I love you more than all the stars in the sky and flowers in the fields [Je t'aime plus que toutes les étoiles dans le ciel et toutes les fleurs dans les champs]." C'est vrai que ça fait beaucoup d'amour...

Elle aussi active sur Instagram, la birthday mom, qui a soufflé ses 68 bougies le 5 juin, a répondu en commentant : "Merci ma belle chérie d'amour pour ton adorable message qui me remplit de bonheur de joie je t'aime très fort mon ange." Mère et fille semblent donc plus complices que jamais. Pourtant, leur relation n'a pas été toujours aussi épanouie...