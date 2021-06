Laeticia Hallyday privée de Jalil Lespert : le prince Emmanuel-Philibert de Savoie à la rescousse

Depuis près de deux semaines, Laeticia Hallyday se retrouve privée de son compagnon Jalil Lespert. Inséparables depuis leur coup de foudre parisien survenu à l'automne 2020, la veuve de Johnny et le comédien/réalisateur ont même déjà emménagé ensemble dans une nouvelle villa près de Los Angeles. Malheureusement, son visa touristique de trois mois n'ayant pas été renouvelé, monsieur a dû regagner la France et laisser derrière lui sa moitié en attendant de pouvoir revenir aux Etats-Unis.

Bien qu'esseulée, Laeticia Hallyday peut heureusement compter sur le soutien de son ami le prince Emmanuel-Philibert de Savoie. Le prince de Piémont et futur chef de la maison royale d'Italie vit en effet entre la Californie et Monaco, loin de son épouse Clotilde Courau, quant à elle installée à Paris avec leurs filles Vittoria et Luisa (17 et 14 ans). Le 31 mai 2021, à l'occasion du Memorial Day aux Etats-Unis, la veuve et le prince de Piémont - qui possède un restaurant à Los Angeles - ont ainsi passé une partie de cette journée de commémoration ensemble. "Mon cher ami aimant, solidaire, optimiste et touchant, je suis reconnaissante d'être à tes côtés. Tu apportes tant de lumière dans nos vies. Nous t'aimons jusqu'à l'infini et au-delà", Laeticia Hallyday a-t-elle écrit le temps d'une Story Instagram, en légende d'une photo à deux.

Emmanuel-Philibert de Savoie est un ami proche des Hallyday depuis de longues années et il partageait sa passion des motos et voitures de collection avec Johnny. Malgré le décès du rockeur en 2017, le prince occupe toujours une place de choix dans la vie de Laeticia et ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans) à Los Angeles, prenant le volant de la Shelby Cobra laissée par le Taulier de temps à autres (voir diaporama).