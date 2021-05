Clotilde Courau et sa fille Vittoria complices : en tenues assorties, elles s'offrent un shooting mode

Entre deux shootings, cette "princesse rock'n'roll" - comme le dit son père - se consacre à ses études. Soucieuse de préparer son baccalauréat à moitié confinée, Vittoria de Savoie n'a pas hésité à interpeller le président Emmanuel Macron le temps d'une vidéo postée fin avril sur Instagram. Un clip dans lequel elle a témoigné son indignation en constatant que le bac édition 2021 s'organisait de façon "inégalitaire" en raison de la pandémie. Fin mars déjà, la princesse avait enfilé ses baskets et retrouvé de nombreux camarades pour manifester dans les rues de la capitale et dénoncer ce même problème.

Vittoria et sa soeur Luisa (14 ans) vivent à Paris avec leur mère, qui gère tant bien que mal leurs crises d'adolescence. Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie partage quant à lui son temps entre Monaco et Los Angeles, où il tient un restaurant italien et un food-truck à succès. Une vie de famille à distance qui ne semble en aucun cas entacher sa relation avec son épouse : "Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous", avait-il confié à Gala en janvier dernier.