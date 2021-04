Vittoria de Savoie, une princesse déjà très affirmée : en baskets/survêt', l'héritière manifeste

Pour le moment, la princesse Vittoria continue de grandir sans trop subir son futur rôle : celui de cheffe de la maison royale de Savoie. En janvier 2020, Victor-Emmanuel de Savoie a aboli la loi salique pour établir l'égalité des droits entre hommes et femmes dans sa succession, faisant ainsi de sa petite-fille son héritière.

"Nous souhaitions, Clotilde et moi, que notre fille aînée se sente libre, et surtout libre de dire ce qu'elle pense", le prince Emmanuel-Philibert de Savoie avait-il confié au dernier hors-série du magazine Point de vue. "Clotilde et moi voulons le bonheur de Vittoria, nous voulons qu'elle grandisse sereinement, qu'elle passe son bac, qu'elle termine ses études. Elle aura tout le temps d'apprendre, aux côtés de son grand-père ainsi qu'à mes côtés, et de se préparer à son futur rôle."