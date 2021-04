Diaporama Vittoria de Savoie, une princesse déjà très affirmée : en baskets/survêt', l'héritière manifeste

1 / 19 Vittoria de Savoie, une princesse déjà très affirmée : en baskets/survêt', l'héritière manifeste

2 / 19 Exclusif - Vittoria de Savoie et Giulia Le Ruyet-Marcassus (fille de A.Marcassus et F.Le Ruyet) lors d'une manifestation de lycéens scolarisés dans des établissements privés et hors contrat qui s'inquiètent pour le BAC 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 (coronavirus) sur la place Jacques Bainville à Paris, le mois dernier. © Jack Tribeca/Bestimage

3 / 19 Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et sa femmme Clotilde Courau lors de la cérémonie d'installation de F.Mitterrand à l'académie des Beaux-Arts à Paris, France, le 6 février 2020.© Veeren/Bestimage

5 / 19 Exclusif - Manifestation de lycéens scolarisés dans des établissements privés et hors contrat qui s'inquiètent pour le BAC 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 (coronavirus) sur la place Jacques Bainville à Paris, France, le 23 mars 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

6 / 19 Vittoria de Savoie sur Instagram, avril 2021.

8 / 19 Exclusif - Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde (Courau) - People au Theatre de Paris pour les 70 ans de Johnny Hallyday. Le 15 juin 2013

10 / 19 Vittoria de Savoie sur Instagram, février 2021.

11 / 19 Baptême de la princesse Luisa, la fille de Clotilde Courau et du prince Emmanuel Philibert de Savoie, avec leur fille aînée Vittoria, en Suisse en 2007.

14 / 19 Giulia Le Ruyet Marcassus, Vittoria de Savoie (fille de C. Courau et E.P de Savoie (5ème en partant de la droite)) et des amies - Etam Live Show 2019 au Stade Roland Garros à Paris le 24 septembre 2019. © Rachid Bellak / Bestimage

15 / 19 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) - Arrivees a la cathédrale pour le mariage religieux du prince Guillaume de Luxembourg et de la comtesse Stephanie de Lannoy a Luxembourg, le 20 octobre 2012.

16 / 19 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie, son épouse Clotilde Courau et leur fille aînée Vittoria à Venise en 2004.

17 / 19 Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et la Princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) - Photocall du defile de mode Haute-Couture Automne-Hiver 2013/2014 "Armani" a Paris le 2 juillet 2013.

18 / 19 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie, son épouse Clotilde Courau et leur fille aînée Vittoria à Venise en 2004.