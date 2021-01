Emmanuel-Philibert de Savoie vit séparé de sa femme Clotilde Courau, confidences...

Depuis le début des années 2000, Clotilde Courau a trouvé son prince charmant en la personne d'Emmanuel-Philibert de Savoie, héritier du trône d'Italie et partisan d'un retour de la monarchie dans son pays. Mais pas question de vivre dans un conte de fées classique ! Ainsi, les amoureux ont choisi de vivre séparément.

Interrogé par le magazine Gala, Emmanuel-Philibert de Savoie a fait d'inattendues confidences sur sa vie de couple avec l'actrice de Babysitting, Mon idole ou encore Une fille facile. On a ainsi découvert qu'il est résident monégasque et y vit une partie de l'année tout en passant aussi beaucoup de temps à Los Angeles où il a ouvert un restaurant baptisé Prince of Venice. En Californie, il est toujours chaleureusement accueilli chez son amie Laeticia Hallyday. Il est aussi impliqué en Italie, où avec la Maison royale de Savoie, il multiplie les oeuvres de bienfaisance dans toutes les régions. De quoi lui donner un ancrage local si d'aventure il voulait se lancer en politique... Celui qui a longtemps été en exil de son propre pays, trouvant d'abord refuge en Suisse, rêve d'un retour en force.

En revanche, sa femme Clotilde Courau et ses filles Vittoria (17 ans) et Luisa (14 ans), vivent à Paris. "Notre couple, c'est une forte amitié, une complicité et un désir de vérité. Tout cela, c'est de l'amour. (...) Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous. Un franc-parler. Avec Clotilde, on se dit tout", a-t-il confié avec sincérité au magazine.

Les confidences intégrales d'Emmanuel-Philibert de Savoie sont à retrouver dans Gala, édition du 14 janvier 2021.