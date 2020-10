Emmanuel-Philibert de Savoie, prince des pâtes à Los Angeles : surprenant succès

Producteur, danseur, chanteur, banquier, élu italien, restaurateur... Le prince de Venise et de Piémont porte des casquettes nombreuses et variées. Après le joli succès de son food truck de pâtes italiennes, baptisé le Prince de Venice et inauguré il y a maintenant quatre ans, Emmanuel-Philibert de Savoie ouvre aujourd'hui son restaurant. Plus besoin de courir après son camion de pâtes, le mari de Clotilde Courau donne désormais rendez-vous aux adeptes de la gastronomie italienne au 1091 Broxton Avenue, dans le quartier de Westwood. Nul doute que sa bonne copine Laeticia Hallyday, installée non loin de là, figurera parmi ses premiers clients !

En plus des pâtes fraîches maison, le Prince de Venice propose des pizzas romaines, les arancini siciliens et les incontournables desserts que sont le tiramisu et la panna cotta. Dans un portrait vidéo réalisé par le magazine Vice, en janvier 2020, Emmanuel-Philibert de Savoie était revenu sur cette surprenante carrière de restaurateur en Californie, qui est bien sûr liée à son histoire personnelle et à l'exil de sa famille en Suisse, où il est né : "Penser qu'un garçon qui n'a rien à voir avec l'histoire ne puisse pas rentrer dans son pays, pour moi, c'était un peu triste. Donc c'est peut-être pourquoi j'ai toujours voulu promouvoir la culture de mon pays." En 2002, après de longues années de combat, la famille royale italienne a obtenu le droit de revenir sur ses terres après l'abrogation de la loi exil de la Constitution italienne.