Emmanuel Philibert de Savoie : Jolie photo avec sa fille, la princesse Vittoria, pour ses 17 ans

Emmanuel Philibert de Savoie avait au moins un motif pour ne pas déprimer en ces temps de crise sanitaire mondiale. Le prince a fêté l'anniversaire de sa fille aînée Vittoria, qui célébrait ses 17 ans le lundi 28 décembre 2020.

C'est sur Instagram que le fier papa a partagé l'évènement en postant une tendre photo de lui et Vittoria, en noir et blanc. En légende, il écrit :" Osez vivre la vie dont vous avez rêvé. Foncez et réalisez vos rêves. Joyeux anniversaire mon amour, tu es une fille extraordinaire et je suis fier d'être ton père." Un tendre message pour le prince de Piémont et de Venise, très proche de sa fille. Celle-ci, née Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria di Savoia, est le fruit de son mariage avec l'actrice Clotide Courau. Sa fille aînée, faite princesse de Carignan et marquise d'Ivrée, est née à Genève en Suisse. A la fin de la monarchie italienne, dans les années 1940, la famille du prince avait connu l'exil et trouvé refuge chez ses voisins. Par la suite, elle avait pu regagner l'Italie.

Emmanuel Philibert de Savoie, qui a longtemps nourri des ambitions politiques dans son pays et garde l'espoir de restaurer un régime monarchique, est aussi le papa de la princesse Luisa Giovanna Bianca Agata Gavina Maria di Savoia, princesse de Chieri et comtesse de Salemi, née le 16 août 2006 à Genève.

Le prince, qui a multiplié les casquettes ces dernières années notamment à la télévision comme candidat d'émissions ou présentateur, avait eu récemment l'occasion de faire des confidences sur ses filles. "Clotilde et moi voulons le bonheur de Vittoria, nous voulons qu'elle grandisse sereinement, qu'elle passe son bac, qu'elle termine ses études. Elle aura tout le temps d'apprendre, aux côtés de son grand-père ainsi qu'à mes côtés, et de se préparer à son futur rôle [son grand-père le prince Victor-Emmanuel, 83 ans, prétendant au trône d'Italie, a aboli la loi salique pour établir l'égalité des droits entre hommes et femmes dans sa succession, NDLR] avait confié Emmanuel Philibert de Savoie à Point de vue au début du mois de décembre.

Emmanuel Philibert de Savoie vit désormais à Los Angeles où il s'est reconverti dans la restauration.