Clotilde Courau : Sa fille Vittoria de Savoie, son sosie, rayonnante en Corse

Vittoria de Savoie semble profiter pleinement de ses derniers instants d'insouciance. À seulement 16 ans, la fille de Clotilde Courau (51 ans) et du prince Emmanuel-Philibert de Savoie (48 ans) est devenue en décembre dernier deuxième après son père dans l'ordre de succession à la tête de maison de Savoie. Une décision survenue après l'abrogation de la loi salique par le prince Victor Emmanuel de Savoie qui fera d'elle une figure importante dans le milieu de la noblesse européenne. Ainsi, à l'automne prochain, la très jeune princesse obtiendra sa cérémonie d'investiture dans les ordres dynastiques de la maison royale italienne. Une étape qu'elle prend à coeur, malgré ses appréhensions. "Le soir de l'annonce, elle est venue me voir et m'a dit : 'Papa, je ne m'attendais pas à tout ça, quelle responsabilité ! Il faut que j'étudie encore davantage, il faut que je sois prête'", confiait le petit-fils du dernier roi d'Italie dans les pages de Point de vue en février dernier.

Mais en attendant, Vittoria se la coule douce sur l'île corse de Cavallo, où elle a posé ses bagages avec sa famille il y a quelques jours, dont sa petite soeur Luisa (14 ans). Sur Instagram, elle a publié une photo d'elle en maillot de bain, caché sous un paréo, avec en fond, un superbe coucher du soleil dans un cadre idyllique. "Je veux vivre ici pour toujours", légende-t-elle. Comme on peut très facilement le comprendre... Et c'est peu dire que Vittoria a hérité de la beauté de sa célèbre maman avec qui la ressemblance est indéniable. D'ailleurs, les internautes n'ont pas manqué de la complimenter en masse. Mais cette parenthèse enchantée ne la fait pas oublier ses amis pour autant. Via sa story, Vittoria a souhaité un très bel anniversaire à sa complice de longue date, Jade Hallyday, laquelle a soufflé ses 16 ans lundi 3 août 2020, sur l'île de Saint-Barthélemy.

Emmanuel-Philibert de Savoie a lui aussi partagé un souvenir de leur été sur l'île de beauté. Face au même paysage incroyable, il apparaît de dos, entouré de ses deux filles adorées. "Nous", s'est-il contenté de légender. Seule la comédienne Clotilde Courau manque donc à l'appel pour compléter ce joli portrait de famille, laquelle était d'ailleurs à l'honneur sur France 3 lundi soir avec le téléfilm Le Viol.