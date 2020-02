Emmanuel-Philibert de Savoie : Moments "parfaits" avec ses filles et Clotilde

Loin de Los Angeles et de son food truck Prince of Venice validé par sa grande amie Laeticia Hallyday, dédié à la pasta artisanale (le tout premier à proposer des pâtes fraîches, comme il l'a revendiqué avec fierté dans le reportage que Munchies, la rubrique food de Vice, lui a dédié fin janvier dans ses Street Food Icons), le prince Emmanuel-Philibert de Savoie est plutôt dans l'ambiance fondue et vin chaud, ces jours-ci : le prince de Venise et de Piémont profite en effet d'un séjour au ski avec son épouse Clotilde Courau et leurs filles, la princesse Vittoria (16 ans) et la princesse Luisa (13 ans).

Sur leurs comptes Instagram respectifs, l'héritier de la maison royale d'Italie et l'actrice française ont livré en story quelques aperçus d'une de leurs journées dans les Alpes suisses, le mardi 18 février 2020. Et s'ils ont partagé l'un et l'autre la même image du beau panorama hivernal visible par la fenêtre de leur chalet, le prince l'assortissant du titre All My Love de Led Zeppelin, tandis que la princesse optait pour le hashtag "Room with a view" ("chambre avec vue"), ils ont ensuite pris, semble-t-il, des chemins séparés : alors qu'Emmanuel-Philibert, 47 ans, a emprunté les remontées mécaniques avec Vittoria et Luisa pour aller dévaler les pistes par une météo ensoleillée, publiant une belle image avec ses filles agrémentée encore une fois d'une chanson au titre éloquent (Perfect Day de Lou Reed) et immortalisant leurs trois paires de spatules au-dessus du vide, Clotilde Courau, 50 ans, semble avoir préféré s'adonner à la randonnée.

Une excursion sportive que l'actrice, à l'affiche prochainement de plusieurs films (Benedetta de Paul Verhoeven, Les Héroïques de Maxime Roy ou encore La Beauté du geste de Sylvie Ohayon), a documentée à travers trois courtes vidéos commentées en plein effort : "C'est comme la vie, à chaque pas, c'est une respiration et une bataille que l'on mène contre soi-même, ses fragilités, ses faiblesses... Ne pas regarder en arrière, continuer le combat... Non, mais sérieux, quand même, ça fait mal au c** ah les amis !", lâche-t-elle sans filtre durant son ascension. En bonus : un petit coup de soleil sur les oreilles (classique !) avant de continuer son périple vers sa "prochaine étape".