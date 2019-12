Laeticia Hallyday : Noël avant l'heure, Emmanuel-Philibert de Savoie la taquine

Rentrée à Los Angeles à la mi décembre, après une nouvelle virée à Saint Barthélémy, Laeticia Hallyday prépare activement Noël et rien n'est assez beau pour faire plaisir à ses filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans). Dans sa story Instagram de son compte suivi par 460 000 abonnés, elle a partagé les coulisses des préparatifs. Une première fête était organisée.

Vendredi 20 décembre 2019, Laeticia Hallyday a donc montré des vidéos d'elle dans sa villa californienne, recevant des amis pour une petite soirée de Noël avec un peu d'avance. Très souriante et détendue, elle distribuait et recevait des cadeaux devant un sapin flamboyant brillant de mille feux ! Il faut dire qu'elle a toujours mis le paquet à cette période de l'année comme on pouvait le voir sur les réseaux sociaux. La veuve du rockeur Johnny Hallyday semblait apaisée, sans doute est-elle imprégnée par l'esprit des fêtes et les belles valeurs qui s'y rattachent comme l'amour ou le partage. De quoi penser, enfin, à autre chose que sa bataille judiciaire autour du testament de son regretté mari même si les relations avec Laura Smet et David Hallyday sont plus apaisées ces derniers temps.

Dans sa story, on peut aussi voir que la jolie blonde de 44 ans s'active à emballer les cadeaux pour ses proches, à commencer par ses filles adorées. Les deux ados ont-elles fait une liste ? On la découvre ainsi en plein atelier noeud, sous le regard complice et un brin moqueur de son ami Emmanuel-Philibert de Savoie ; lequel était présent lors de la soirée de remise des cadeaux. "Ça fait 20 minutes que Laeticia est sur ce paquet qui est relativement simple", a-t-il gentiment plaisanté alors qu'elle avait du mal à faire un beau noeud en bolduc. Arrivée au bout de ses peines, elle a finalement terminé son emballage. "Peut mieux faire quand même", a-t-elle admis. Nul doute que la personne qui recevra ce cadeau ne lui en tiendra pas rigueur, surtout si c'est son nouvel amoureux Pascal Balland. Pour lui son plus cadeau c'est avant tout Laeticia.

C'est d'ailleurs ensemble que le couple passera le jour de Noël, avec leurs enfants respectifs, une belle famille recomposée.

Thomas Montet