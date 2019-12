Laeticia Hallyday : Pascal Balland pour la première fois sur son Instagram

Ils ne se cachent plus. Depuis le mois d'août 2019, où ils se sont rencontrés lors d'une soirée organisée par Yannick Noah à Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday et Pascal Balland vivent une belle idylle. Ce séduisant Français de 47 ans est propriétaire de trois restaurants à Paris et il est papa de trois enfants - un garçon, Max, 18 ans, et deux filles, Mathilde, 14 ans, et Madeleine, 6 ans. Un attrait fort pour la vie familiale qu'il partage avec sa compagne, mère de Jade (15 ans) et Joy (11 ans), qui comptent plus que tout pour elle.

Très discrète sur sa vie privée, Laeticia Hallyday ne dévoile que de rares moments d'intimité avec Pascal Balland, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, samedi 14 décembre 2019, la mère de famille a mentionné son homme sur Instagram, lorsqu'elle a reposté une de ses stories. Il publiait alors une photo d'un majestueux bouquet, ayant manifestement un lien avec la mère de Jade et Joy, dont il taguait le nom. Voilà qui renforce un peu plus la nature sérieuse de leur relation. L'image publiée de manière éphémère est visible chez nos confrères de Voici.

Un bonheur inespéré pour Laeticia Hallyday, brisée par la mort tragique de l'homme de sa vie, le père de ses filles, Johnny Hallyday. Après un long deuil, elle a enfin réussi à retrouver le bonheur. C'est pour officialiser son amour avec Pascal Balland qu'elle s'est récemment confiée au JDD. "Cet été, après deux années si violentes et si douloureuses, j'ai fait la connaissance de Pascal. C'est une rencontre belle et inattendue. Je n'étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme. Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd'hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence", avait-elle confié au journal, le 1er décembre 2019.

Pour l'instant, le couple s'aime malgré la distance, elle qui vit à Los Angeles et lui à Paris.