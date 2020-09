Clotilde Courau : Rare déclaration d'amour au prince de Savoie pour leurs 17 ans

Il y a 17 ans, Clotilde Courau devenait princesse en épousant Emmanuel-Philibert de Savoie, prince de Venise et de Piémont. D'ordinaire discrète sur sa vie de famille avec ses deux filles, Vittoria et Luisa (16 et 14 ans), l'actrice française s'est laissée aller à quelques mots d'amour partagés vendredi sur son compte Instagram, à l'occasion de son anniversaire de mariage.

"Il y a 17 ans... Le 25 septembre 2003. La vie c'est plus fort que tout. Avancer, croire en ses rêves et ne rien lâcher", la comédienne de 51 ans a-t-elle écrit le temps d'une Story, en légende d'une photo sur laquelle elle prend la pose au côté de son mari. Déjà en juin dernier, Clothile Courau avait souhaité un joyeux anniversaire à son époux pour ses 48 ans : "Un coeur courageux s'affronte de la mauvaise fortune", avait-elle partagé.

C'est à Rome, au sein de la magnifique basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs, que le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau se sont unis en grande pompe, devant 1200 convives. Une cérémonie princière également suivie par de nombreux téléspectateurs.