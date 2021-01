Emmanuel-Philibert de Savoie : Sa fille Vittoria, héritière de son titre, sa fierté

Emmanuel-Philibert de Savoie montera-t-il un jour sur le trône d'Italie ? Partisan d'un retour de la monarchie - abolie en 1946 -, il ambitionne d'en faire la promotion dans son pays grâce à son parti Réalité Italie, surtout depuis que la loi forçant à l'exil les descendants du dernier souverain a pris fin en 2002. En attendant, il prend aussi la peine de former ses filles.

En décembre 2019, le prince Victor-Emmanuel, duc de Savoie, prince de Naples et chef de la famille royale de Savoie - père d'Emmanuel-Philibert - signait un document stipulant un changement dans les règles de succession au titre de chef de famille et de tous les titres dynastiques rattachés à la fonction. C'était alors la fin de la loi salique permettant à une héritière de prétendre au titre de cheffe de famille. En l'occurrence, il s'agissait de pouvoir rendre éligible à cette fonction la princesse Vittoria. La demoiselle, âgée de 17 ans, est la fille d'Emmanuel-Philibert et de son épouse l'actrice Clotilde Courau.

Interrogé par Gala, le prince s'est exprimé sur sa progéniture et ce qui les attend. "Je crois beaucoup en mes deux filles. Vittoria ne sera pas seule, elle sera toujours aidée et épaulée par sa soeur, Luisa. Elles sont en accord, elles s'entendent à la perfection. Je suis certain qu'elles pourront travailler ensemble pour l'Italie", a-t-il d'abord confié. Emmanuel-Philibert de Savoie, fier papa qui pour l'heure a plus de succès dans l'aventure entrepreneuriale que dans sa quête de retour de la monarchie, prend le temps d'éduquer ses filles à sa succession. "On parle entre nous de l'histoire de la famille, de ce que l'on pourrait faire. Toutes mes décisions, je les prends aussi avec elles. Elles m'accompagnent de plus en plus dans mes voyages. Je les forme toutes les deux. Vittoria, l'aînée, sera l'héritière mais il n'y a pas de Vittoria sans Luisa et de Luisa sans Vittoria. Et leur mère Clotilde fait aussi un travail merveilleux dans ce sens", a-t-il ajouté.

Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria di Savoia est princesse de Carignan et marquise d'Ivrée. Quant à sa soeur âgée de 14 ans, Luisa Giovanna Bianca Agata Gavina Maria di Savoia, elle est princesse de Chieri et comtesse de Salemi.

Les confidences d'Emmanuel-Philibert de Savoie sont à retrouver dans Gala, édition du 14 janvier 2021.