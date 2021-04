Clotilde Courau face à la crise d'ado de ses filles : Vittoria et Luisa "en pleine rébellion"

L'ambiance serait-elle électrique à la maison ? De nouveau privées d'école, Vittoria et Luisa rechigneraient-elles à suivre leurs cours à distance ? Le 1er avril 2021, Clotilde Courau s'est saisie de son compte Instagram pour partager plusieurs stories. En légende d'un élégant portrait d'elle en noir et blanc, l'actrice et princesse de Savoie a fait savoir que ses filles étaient en pleine crise d'adolescence...

Avec son mari le prince Emmanuel-Philibert de Savoie, Clotilde Courau a deux filles : Vittoria et Luisa, 17 et 14 ans. Mais il semble que mère et filles soient en conflit en ce début de printemps... "Malgré ce confinement et mes ados en pleine rébellion, je veux garder le cap dans cet immense défi, a déclaré la comédienne. Courage à toutes les familles." Un nouveau confinement en pleine crise familiale que Clotilde Courau doit gérer seule à Paris puisque son mari vit à distance, entre Monaco et Los Angeles.

De son côté, Vittoria de Savoie ne laisse rien paraître des tensions à la maison. Sur Instagram, l'adolescente préfère plutôt prendre la pose en robe de soie ou sweat/baskets... quand elle ne manifeste pas dans les rues de la capitale !