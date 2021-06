Diaporama Laeticia Hallyday privée de Jalil Lespert et malade... à en oublier un anniversaire important

Laeticia Hallyday privée de Jalil Lespert et malade... à en oublier un anniversaire important

Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sur Instagram, le 11 mai 2021.

Laeticia Hallyday et sa mère Françoise Thibaut sur Instagram, le 7 juin 2021.

Exclusif - Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et Joy se rendent dans leur nouvelle villa de Pacific Palisades pour superviser les préparatifs avec les architectes et décorateurs d'intérieur, pendant que des ouvriers s'occupent de refaire le trottoir devant la villa.

Exclusif - Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et Joy se rendent dans leur nouvelle villa de Pacific Palisades pour superviser les préparatifs avec les architectes et décorateurs d'intérieur, pendant que des ouvriers s'occupent de refaire le trottoir devant la villa.

Laeticia Hallyday fait du shopping avec ses filles Jade et Joy et sa mère Françoise Thibaut à Los Angeles le 9 novembre 2019.

Laeticia Hallyday fait du shopping avec ses filles Jade et Joy et sa mère Françoise Thibaut à Los Angeles le 9 novembre 2019.

Laeticia Hallyday et sa mère Françoise Thibaut sur Instagram, le 7 juin 2021.

Laeticia Hallyday avec ses filles Jade et Joy et sa mère Françoise Thibaut - Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie est au volant de la voiture "Shelby Cobra" sport de Johnny avec Laeticia Hallyday direction le restaurant SoHo House de Malibu en famille à Los Angeles, le 3 novembre 2019.

Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy Hallyday et sa mère Françoise Thibaut sont allées déjeuner au restaurant japonais Nobu avec des amis à Malibu, Los Angeles, le 9 février 2019.

Laeticia Hallyday et sa mère Françoise Thibaut (en survêtements) sont allées déjeuner au restaurant japonais "Sushi Zo" près du Lycée Français à Los Angeles, le 5 février 2019.

Johnny et Laeticia Hallyday avec leurs filles Jade et Joy sur Instagram, en 2017.

Jalil Lespert, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy sur Instagram, décembre 2020.

Exclusif - Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et Joy se rendent dans leur nouvelle villa de Pacific Palisades pour superviser les préparatifs avec les architectes et décorateurs d'intérieur, pendant que des ouvriers s'occupent de refaire le trottoir devant la villa. Puis le trio part à pieds pour déjeuner au Pacific Palisades Village.

Exclusif - Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et Joy se rendent dans leur nouvelle villa de Pacific Palisades pour superviser les préparatifs avec les architectes et décorateurs d'intérieur, pendant que des ouvriers s'occupent de refaire le trottoir devant la villa. Puis le trio part à pieds pour déjeuner au Pacific Palisades Village.

17 / 18

Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. © Jacovides-Moreau / Bestimage