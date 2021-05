Jade Hallyday amoureuse : son petit-ami déjà validé par Laeticia et Jalil Lespert

Depuis le début de cette année 2021, Jade Hallyday vit une nouvelle idylle avec un certain Michael Sean Klemeniuk, un apprenti mannequin de 16 ans et jeune patron d'une marque de bijoux baptisée Golden Light Paris. Le jeune homme se trouve être le fils du producteur français Thierry Klemeniuk et de l'actrice britannique Gabriella Wright. Comme l'a rapporté le magazine Closer du 14 mai 2021, l'adolescent a d'ores et déjà été approuvé par sa célèbre belle-famille.

Il faut dire qu'il fréquente le clan depuis longtemps, puisque sa mère, installée à Los Angeles, est une amie de Laeticia Hallyday. Il a d'ailleurs déjà séjourné chez les Hallyday en début d'année, lorsque Gabriella Wright a dû s'absenter. C'est à ce moment que Jade aurait eu "un coup de foudre" pour celui qu'elle connaissait déjà bien, comme l'avait détaillé Public, fin mars.

Le 9 mai dernier, jour de la fête des Mères outre-Atlantique, Jade et son boyfriend ont profité d'une journée en famille à Venice Beach avec Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert et Joy (12 ans). Bien entourée pour ce dimanche la célébrant, Laeticia Hallyday a marqué l'événement, non pas en recevant un collier de pâtes, mais en s'offrant un nouveau tatouage au salon Classic Touch Tattoo Parlour. Plutôt cool la belle-mère ! Ce dessin, qui semble être une citation sur l'avant-bras gauche, vient ainsi s'ajouter à sa petite collection, qui compte notamment un tatouage réalisé à l'automne dernier à Rome, lors de son tout premier week-end en amoureux avec Jalil Lespert.