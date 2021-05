Diaporama Jade Hallyday amoureuse : son petit-ami déjà validé par Laeticia et Jalil Lespert

Jade Hallyday amoureuse : son petit-ami déjà validé par Laeticia et Jalil Lespert

2 / 19

Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. © Jacovides-Moreau / Bestimage