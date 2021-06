Laeticia Hallyday : Nouveau "road trip Johnny" en bonne compagnie, Jade et son petit ami inséparables

C'est une joyeuse bande qui s'est mise en route ! Le 14 juin 2021, Laeticia Hallyday s'est saisie de son compte Instagram pour partager le début d'un nouveau "road trip Johnny". Un voyage sur les routes américaines entamé à bord d'un confortable mini-bus, en bonne compagnie : ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans) sont bien sûr de la partie, avec Michael-Sean Klemeniuk (le petit-ami de Jade), le prince Emmanuel-Philibert de Savoie, la musicienne et chanteuse italienne Nadia Lanfranconi, Pierre-Antoine Raberin (le président de Ladurée aux Etats-Unis) et le motard Robin Chretien (fondateur de la marque Robin's Jean). Le choix de partir cette semaine est loin d'être un hasard : ce 15 juin, Johnny Hallyday aurait fêté ses 78 ans.

Après avoir quitté Los Angeles, Laeticia Hallyday et ses proches ont effectué un premier stop à Palm Springs. La bande de copains a profité d'une pause au bord d'une piscine qu'elle connaît bien : celle de l'hôtel Parker Palm Springs. La veuve et ses filles ont déjà séjourné dans cet établissement il y a quelques années avec Johnny, comme en atteste une photo souvenir relayée par Laeticia Hallyday en Story Instagram. Sur d'autres vidéos, les internautes peuvent voir à quel point le jeune Michael-Sean Klemeniuk, le petit ami de Jade, a été pleinement adopté par le clan (voir diaporama). Visiblement inséparables, les amoureux font la route l'un contre l'autre au fond du mini-van...

A bord de son confortable véhicule, la troupe va-t-elle s'inspirer du dernier road-trip du rockeur à moto (en 2016), et aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans ? Cet ultime voyage du Taulier entouré de ses copains, les fans ont pu le découvrir dans le film A nos promesses, dévoilé en octobre dernier dans le coffret posthume Son rêve américain.