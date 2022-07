Diaporama : Jalil Lespert : Rarissime photo de ses filles Gena et Kahina, qui ressemble trait pour trait à Sonia Rolland

Jalil Lespert : Rarissime photo de ses filles Gena et Kahina, qui ressemble trait pour trait à Sonia Rolland

Jalil Lespert - Montée des marches du film " Triangle of Sadness (Sans filtre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage

Sonia Rolland et son ex-compagnon Jalil Lespert au village lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, le 10 juin 2018. © Moreau-Jacovides/Bestimage

Gena, 17 ans et Kahina, 11 ans, les filles de Jalil Lespert et Sonia Rolland.

Sonia Rolland et son ex-compagnon Jalil Lespert - Soirée du dîner de la Semaine du Cinema Positive au Palm Beach lors du 71ème Festival International de Cannes le 14 mai 2018. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

9 / 16

Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.