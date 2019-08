Sonia Rolland et ses filles à Ibiza : Adorable photo de vacances

C'est fait pour ça, les vacances. Loin des soucis des grandes villes, la tranquillité et le calme des journées à la plage cela attire badauds et célébrités. Sonia Rolland a ainsi par exemple profité d'une escapade à Ibiza, avec ses deux filles. La Miss France 2000 avait organisé une petite virée en bateau avec Tess (11 ans) et Kahina (9 ans), comme on peut le voir sur une photo publiée sur Instagram.

À 38 ans, l'actrice est tout simplement sublime, en maillot de bain couleur corail. Elle pose tendrement avec ses fillettes, elles aussi en maillot, les cheveux mouillés. Tess et Kahina semblent couvrir leur maman de bisous, une photo qui montre joliment leur grande complicité. "Love", écrit simplement Sonia Rolland en légende du cliché, plébiscité par plus de 4 000 adorateurs.