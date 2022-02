Emmanuel Philibert de Savoie et sa fille Luisa ravis : photo de leurs retrouvailles, loin de Clotilde Courau

Père et fille sont visiblement ravis de ces retrouvailles ! Jeudi 24 février 2022, Emmanuel Philibert de Savoie s'est saisi de son compte Instagram pour partager quelques extraits de son séjour au ski, en bonne compagnie. Le prince dévale les pistes avec sa cadette, la princesse Luisa, âgée de 15 ans. Sa grande soeur la princesse Vittoria (18 ans) semble en revanche absente de ces vacances à la montagne, de même que leur mère Clotilde Courau.

"Enfin réunis", a commenté le prince de Venise et de Piémont, le temps d'une Story Instagram. Sur la photo qui accompagne ce message, le futur chef de la maison royale de Savoie prend la pose tout sourire sur les pistes, skis aux pieds, au côté de sa fille Luisa (voir diaporama). Les apparitions de l'adolescente sont plutôt rares sur les réseaux sociaux, bien plus rares que celles de sa grande soeur, qui partage régulièrement des photos d'elle sur Instagram. C'est probablement en tête-à-tête, sans Clotilde Courau, que le prince Emmanuel Philibert de Savoie et Luisa profitent de cette pause enneigée. La comédienne est en effet restée à Paris, retenue par la pièce Une situation délicate, qui se joue actuellement au théâtre des Nouveautés. Une comédie dans laquelle elle donne la réplique à Gérard Darmon, Max Boublil et Élodie Navarre.

Installée à Paris avec ses filles, Clotilde Courau ne passe qu'une partie de l'année avec son mari. Emmanuel Philibert de Savoie partage en effet son temps entre la France, Monaco et Los Angeles, où il tient un restaurant italien. Après 18 ans de mariage, le couple a semble-t-il trouvé un équilibre entre deux continents : "Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble, avait expliqué le prince il y a un an, auprès de Gala. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous. Un franc-parler. Avec Clotilde, on se dit tout."

Une distance qui ne l'empêche pas de suivre de près la formation de sa fille Vittoria, princesse rock'n'roll et future cheffe de la maison royale de Savoie.