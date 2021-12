La princesse Vittoria de Savoie fête ses 18 ans ! Si fiers, ses parents ouvrent l'album de famille

La maison de Savoie est en fête ! Ce mardi 28 décembre 2021, la princesse Vittoria, future cheffe de la maison, célèbre en effet ses 18 ans. Particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, ses célèbres parents n'ont pas manqué de marquer l'événement, photos souvenirs et mots doux à l'appui. De son côté, la star du jour a profité d'un déjeuner de fête "en toute légèreté"...

Tôt mardi matin, Clotilde Courau était déjà sur Instagram pour célébrer en images les 18 ans de sa fille aînée. "La vie qui défile. Les années à vive allure. 18 ans déjà. Dans un sens ou dans l'autre, comme dit Bernanos, on ne subit pas l'avenir on le fait", a-t-elle d'abord commenté. La comédienne a également ressorti plusieurs photos de Vittoria, de ses premiers mois à son adolescence (voir diaporama). "Allô ma frimousse. Tu te souviens ? Le regard qui tue. Ça pétille de malice. Toujours prête à en faire une... Toujours avec ta soeur [la princesse Luisa, 15 ans, NDLR]. La poésie c'est le plus joli surnom qu'on donne à la vie. Retiens ça et file sur ton chemin (...). J'irai au bout du monde, je braverai les vents mauvais pour te prendre dans les bras et te dire que je t'aime et ce pour toujours."

Lui aussi actif sur Instagram, le prince Emmanuel Philibert de Savoie a relayé d'autres tendres photos de sa fille et héritière. "Que tous tes rêves se réalisent et que tu aies toujours le courage de les suivre... joyeux 18 ans mon amour." Pendant ce temps, la princesse de Savoie, princesse de Carignan et marquise d'Ivrée (rien que ça) dégustait pour son déjeuner d'anniversaire... un fondue savoyarde ! L'avantage de souffler ses bougies en plein hiver.