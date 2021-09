Clotilde Courau maman : sa fille Vittoria, 17 ans, a emménagé à Londres

C'est un grand moment pour la fille et une étape difficile à vivre pour la mère. Clotilde Courau a vu sa fille aînée, Vittoria de Savoie, quitter le nid familial parisien et prendre son envol. La jeune fille, qui fêtera ses 18 ans le 28 décembre prochain a fait ses valises et emménagé à Londres. L'épouse du prince Emmanuel-Philibert de Savoie a aidé son enfant à s'installer, comme cette dernière l'a montré à travers des vidéos postées sur Instagram, mercredi dernier. "Maman m'aide à déménager", notait la princesse héritière.

Sur une photo, on peut voir Clotilde Courau, sa maman, tout sourire et habillée d'une veste ample à carreaux, d'une paire de créoles scintillantes et de lunettes de soleil. Un moment de vie important que la comédienne de 52 ans n'aurait raté pour rien au monde !

Celle qui a monté les marches de la Croisette en compagnie de Virginie Efira et du réalisateur Paul Verhoeven pour le film Benedetta, a récemment confié qu'elle était prête à tout pour ses enfants, Vittoria et Luisa (17 et 15 ans). Dans les pages du magazine Gala, Clotilde Courau se définit comme "une maman à temps complet".