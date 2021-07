Clotilde Courau, une "daronne" fière : ses filles Vittoria et Luisa la comblent de bonheur

Clotilde Courau débarque à Cannes !

La princesse de Savoie, qui est actrice avant d'être la femme de l'héritier au trône d'Italie, qu'elle a épousé en 2003, a également fait savoir à ses 26 000 abonnés qu'elle était arrivée sur la Croisette !

Toujours en story, elle a partagé un selfie d'elle, apprêtée et masquée ! "Le masque a des avantages indéniables. Comme les lunettes noires", écrit-elle, apparemment ravie d'être de retour à Cannes pour la 74e édition du Festival cinématographique. Celle que l'on a pu voir dans Embrassez qui vous voudrez en 2002 a indiqué qu'elle foulera le tapis rouge ce vendredi soir, à l'occasion de la projection du brûlant Benedetta de Paul Verhoeven, qui a pour héroïne Virginie Efira. Si on ne connaît pas encore les détails de la tenue choisie par Clotilde Courau, on sait qu'elle sera mise en beauté par Massimo Serini. "On se prépare ! Italian do it better" (Les Italiens le font mieux, NDLR) a-t-elle légendé.