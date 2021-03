Emmanuel Philibert de Savoie : Le prince partage une tendre archive de Clotilde et ses filles

Dans un entretien au magazine Gala, Emmanuel-Philibert de Savoie s'est récemment confié en détails sur sa vie de famille. On découvrait qu'il était résident monégasque - quand il n'est pas à Los Angeles chez son amie Laeticia Hallyday -, alors que son épouse et que ses filles résidaient ensemble à Paris.

"Notre couple, c'est une forte amitié, une complicité et un désir de vérité. Tout cela, c'est de l'amour. (...) Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous. Un franc-parler. Avec Clotilde, on se dit tout", a détaillé Emmanuel-Philibert de Savoie, 48 ans, à nos confrères.

Pour rappel, l'héritier italien avait épousé Clotilde Courau, actrice française, à Rome le 25 septembre 2003. Depuis, ils mènent une vie de couple tendre et équilibrée, qu'ils partagent parfois sur les réseaux sociaux...