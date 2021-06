Clotilde Courau, maman aux petits soins : rare apparition de sa fille Luisa, pour un grand jour

Ce mois de juin se veut studieux pour les princesses Vittoria et Luisa de Savoie, 17 et 14 ans. Si l'aînée passe, tant bien que mal, ses premières épreuves du baccalauréat, la cadette doit quant à elle passer le brevet des collèges. Une étape importante que leur célèbre maman Clotilde Courau n'a pas manqué de souligner sur son compte Instagram, elle qui partage régulièrement des extraits de leur vie de famille parisienne avec ses fans.

"Une pensée à la ma Lou. Forza / Sei bravissima [Allez/Tu es très bonne]. Le brevet commence aujourd'hui", l'épouse du prince Emmanuel Philibert de Savoie a-t-elle écrit, le temps d'une Story publiée ce 28 juin 2021. Pour accompagner son message d'encouragement, la comédienne de 52 ans a partagé une photo souvenir d'elle posant au côté de sa cadette. Plus tôt ce mois de juin, l'adolescente avait déjà fait une apparition remarquée sur le compte Instagram de sa mère à l'occasion d'une "journée magique".

Si la jeune Luise se veut plutôt discrète, ce n'est pas le cas de son aînée Vittoria. La princesse et future cheffe de la maison royale de Savoie est en effet active sur les réseaux sociaux, puisqu'elle relaye régulièrement des photos de ses sorties entre amis, des clichés sur lesquels elle joue les mannequins ou encore une vidéo engagée pour interpeller le président Emmanuel Macron. En avril dernier, la jolie blonde avait en effet dénoncé des inégalités entre les candidats au bac 2021 en raison de la crise sanitaire.

Installée dans la capitale avec ses filles, Clotilde Courau suit de près les études - et crises d'ado - de ses filles. Vittoria et Luisa ne vivent pas en continu avec leur père puisque le prince Emmanuel Philibert partage son temps entre Los Angeles, Monaco et Paris. Une vie de famille peu ordinaire dont il s'accommode avec son épouse, comme il l'avait expliqué à Gala en janvier dernier : "Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous."