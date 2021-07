Sophie Marceau enfin de retour à Cannes : décolleté sensuel et robe moulante, l'actrice rayonne

La reine de Cannes, c'est elle. Le mercredi 7 juillet 2021, Sophie Marceau a une fois de plus foulé les marches du palais des Festivals, parées de leur épais tapis rouge. L'actrice de 54 ans était attendue pour la projection du film Tout s'est bien passé de François Ozon, un long-métrage en compétition, où elle joue aux côtés de Charlotte Rampling, Géraldine Pailhas et d'André Dussolier.

Avec l'équipe du film, Sophie Marceau a donc défilé dans une robe graphique Céline près du corps, grimpant les marches une à une avec style, coiffée d'un carré flou. Tout sourire sur le red carpet, bras dessus bras dessous avec ses camarades, la comédienne est apparue à son aise, visiblement ravie d'être de retour !

Ayant déjà monté les marches de nombreuses fois par le passé, Sophie Marceau a véritablement marqué l'histoire du Festival de Cannes. On ne compte même plus les années où elle a posé pour son mur de photographes, la première fois datant de 1983. Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Mel Gibson... la Française a posé avec les plus grands, enchaînant même les looks. Parfois garçonne en smoking, rock en chemise ample ou même ultra-glamour en décolleté - même lorsqu'elle laisse échapper un sein -, Sophie Marceau a toujours redoublé d'efforts pour proposer un look original lors de ses passages sur la Croisette. C'en est presque devenu un marronnier.

Tout s'est bien passé de François Ozon devra beaucoup plaire aux juges s'il espère remporter la Palme d'or. Mardi, le public découvrait le film musical Annette de Leos Carax, avec Adam Driver, Marion Cotillard et Angèle, pour la cérémonie d'ouverture. Les prochains longs-métrages à découvrir sont, parmi les plus attendus : Tre Piani de Nanni Moretti, Titane de Julia Ducournau, The French Dispatch de Wes Anderson, Red Rocket de Sean Baker, France avec Léa Seydoux, Les Olympiades de Jacques Audiard ou encore Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira.