Emmanuel-Philibert de Savoie, sa famille attaquée, il s'indigne : "Maintenant arrêtez ces bêtises"

Quelques jours plus tôt déjà, toujours sur Facebook, le patron du restaurant et du food-truck californiens Prince de Venice s'était insurgé en écrivant : "Maintenant arrêtez ces bêtises, il est temps d'en finir ; arrêtons de faire parler les morts et respectons leur repos !" Pour accompagner son message, le prince Emmanuel-Philibert avait même ressorti de ses propres archives un document daté de 1983, écrit par l'exécuteur testamentaire de son grand-père et reconnaissant que le prince Victor-Emmanuel est bel et bien le chef de la maison royale de Savoie.