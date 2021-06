Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau complices : leur fille Vittoria ouvre l'album de famille

Une vie de famille peu ordinaire qui convient pour autant à Clotilde Courau et son mari : "Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous", le prince Emmanuel-Philibert avait-il confié à Gala, en janvier dernier.