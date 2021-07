Cannes 2021 : Clotilde Courau craquante en robe dos nu, avec une petite touche fluo

Dans Benedetta, Clotilde Courau interprète le rôle de Midea Carlini, la mère de Benedetta Carlini, jouée par Virginie Efira. Le personnage de cette dernière est une nonne capable de faire des miracles et qui intègre le couvent de Pescia, en Toscane, en pleine pandémie de peste dans l'Italie du 17e siècle.

Pour cette performance, Virginie a confié qu'elle avait "fait du sport et [suivi] un régime" pour les scènes à caractère sexuel où elle apparaît nue. L'actrice a ainsi voulu "rendre [s]on corps acceptable", comme expliqué à Paris Match.

Benedetta est sorti en salles vendredi. En fin d'année, Virginie Efira sera aussi à l'affiche des films Lui (réalisé, écrit par et avec Guillaume Canet) et Madeleine Collins (réalisé et écrit par Antoine Barraud). Les deux longs métrages sortiront les 27 octobre et 29 décembre prochains. Dans un de ses projets à venir, Virginia a été filmée en tenue d'Eve, courant en pleine rue. "J'avais le coeur qui battait à 200 à l'heure", a-t-elle raconté, toujours à Paris Match, au sujet de cette scène.