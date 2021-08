Emmanuel Philibert de Savoie, papa câlin : rare photo du prince avec sa fille, la discrète Luisa

Clotilde Courau et ses filles vivent à Paris, tandis qu'Emmanuel Philibert de Savoie partage son temps entre la France, Monaco et Los Angeles, où il s'illustre en tant que restaurateur. Une vie de famille peu ordinaire dont tous semblent s'accommoder, bien que l'actrice soit davantage confrontée au quotidien aux crises de ses deux ados... "Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble, le prince avait-il commenté auprès de Gala en janvier dernier. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous."

Même quand il n'est pas en France, Emmanuel Philibert de Savoie suit de près la formation de sa fille aînée Vittoria, la future (et première) cheffe de la maison royale de Savoie. Tout en défendant fermement la légitimité de leur branche familiale, dès que leurs cousins leur mettent des bâtons dans les roues, le prince veille à ce que son héritière - déjà très affirmée - se prépare en douceur à son rôle.